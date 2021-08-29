الزمالك يكشف موقف فرجاني ساسي من مكافأة الفوز بالدوري

قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، إن فرجاني ساسي رحل عن الزمالك بسبب الأموال، مضيفا:" فرجاني ساسي تلقى عرضا بمبلغ مالي أكبر من الزمالك، وكان العرض بقيمة 3 ملايين دولار".

وأضاف حسين السيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد "، :" فرجاني ساسي لاعب محترف ومن حقه أن يبحث عن مستقبله".

وتابع حسين السيد:" اسم فرجاني ساسي ارتبط بموسم 2021 الذي حصل فيه نادي الزمالك على الدوري الممتاز ويكفيه شرفا أن اسمه اقترن بنادي الزمالك ".

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وأكمل حسين السيد:" مش عارف فرجاني ساسي هياخد مكافأة ولا لأ، ولسه في مشكلة قائمة بيننا وبينه لم تحل إلى الآن “، مضيفا:” مفيش حق حد بيضيع معانا ولو ليه حق هياخده ولو عليه حق هيدفعه".

وأضاف حسين السيد:" الزمالك عليه قضايا لاعبين ب، 17.5 مليون دولار وحلينا 4 قضايا بشكل ودي بحوالي 4 مليون دولار، وتابع مازحا:" لو مكنش علينا قضايا لاعبين ومعايا 4 مليون دولار كنا جبنا بيرسي تاو ".