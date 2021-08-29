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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزمالك يكشف موقف فرجاني ساسي من مكافأة الفوز بالدوري

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، إن  فرجاني ساسي رحل عن الزمالك بسبب الأموال، مضيفا:" فرجاني ساسي تلقى عرضا بمبلغ مالي أكبر من الزمالك،  وكان العرض بقيمة 3 ملايين دولار".

وأضاف حسين السيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد "،  :"  فرجاني ساسي لاعب محترف ومن حقه أن يبحث عن مستقبله".

وتابع حسين السيد:" اسم فرجاني ساسي ارتبط بموسم 2021 الذي حصل فيه نادي الزمالك على الدوري الممتاز ويكفيه شرفا أن اسمه اقترن بنادي الزمالك ".

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وأكمل حسين السيد:" مش عارف فرجاني ساسي هياخد مكافأة ولا لأ، ولسه في مشكلة قائمة بيننا وبينه لم تحل إلى الآن “، مضيفا:” مفيش حق حد بيضيع معانا ولو ليه حق هياخده ولو عليه حق هيدفعه".

وأضاف حسين السيد:" الزمالك عليه قضايا لاعبين ب، 17.5 مليون دولار  وحلينا 4 قضايا بشكل ودي بحوالي 4 مليون دولار، وتابع مازحا:" لو مكنش علينا قضايا لاعبين ومعايا 4 مليون دولار كنا جبنا بيرسي تاو ".

فرجاني ساسي الزمالك حسين السيد أحمد موسى اخبار التوك شو

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