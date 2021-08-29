مدرس بطب بني سويف : حمل المريضة بـ "كورونا " يعرضها لتجلط الدم

في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشها ويعيشها العالم خلال الفترة الأخيرة، تثير جائحة كورونا قلق الجميع، منذ أن ظهرت أواخر عام 2019 وخاصةً لمَن يعانون من مشكلات صحية أو ظروف جسدية تجعلهم أكثر عرضةً للإصابة بالمرض.



من بين هؤلاء نجد السيدات الحوامل، اللاتي يشكلن نسبة كبيرة من مصابي فيروس كورونا. فبالإضافة إلى التخوفات والتساؤلات حول مدى سلامتهن وسلامة الأجنة في بطونهن، يُعَد القلق والتوتر من المشاعر الشائعة التي تتعرض لها الأم بل والأسرة باكملها في أثناء الحمل، بطبيعة الحال.



في حوار معها للتعرف على خطورة فيروس كورونا علي السيدة الحامل والجنين قالت الدكتورة "شيرويت محمد شوقي مدرس النساء والتوليد بكلية الطب جامعة بني سويف في حوارها "لصدي البلد" مايلي :



أثبتت الأبحاث العلمية الأخيرة، أن الحمل للسيدة المريضة بفيرس كورونا يسبب زيادةً فى معدل تجلُّط الدم، مما يجعل المرأة الحامل اكثر عرضة لجلطات الرئة.

وحذرت الدكتورة شيرويت مدرس النساء والتوليد بجامعة بني سويف ، السيدات الحوامل والمرضعات من النزول إلى الشوارع أو الاحتكاك خلال هذه الفترة، والبقاء في المنزل، وتجنب الأكل " الديلفري" ، والاعتماد على السلطة والبروتين وشرب اللبن، مع ضرورة الحركة والمشي لأنه يحسن الدورة الدموية ويقوي المناعة.

وتابعت: "لابد من المحافظة على فترات كافية من النوم، والابتعاد عن القلق والتوتر، مع الالتزام بالنظافة الشخصية وغسيل الأيدي لمدة 20 ثانية" .



وأضافت " شيرويت ": اي سيدة حامل تعاني من حرارة أو كحة وحرارة ترجيع اسهال فلابد أن نشخص الحالة بإلاإشتباه كورونا وعمل التحاليل اللازمة وهي التي تثبت "التحاليل" فهل تحتاج المريضة عزل في المنزل فقط أم غير ذلك ؟



وتابعت “شيرويت” أن إجراء الحامل لأشعة مقطعية على الصدر للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا لا يضر بها وإنه في حال ثبوت إصابتها بالفيروس يمكنها البقاء في المنزل للعزل طالما كانت تعاني من أعراض بسيطة، موضحة أنه في حال انخفاض نسبة الأكسجين عن 92 على الحامل التوجه فورا لأقرب مستشفى.

وأضافت شيرويت أنه لا بد من التعامل مع أي شخص يزور المنزل على أنه مصاب كورونا، وأخذ جميع الاحتياطات من عدم الملامسة وغيرها.

وقالت شيرويت، إن 80% من السيدات الحوامل يمكنهن الشفاء من كورونا بمفردهن بدون الذهاب إلى مستشفى، موضحة أن الأعراض التي تظهر عليهن تكون مثل أعراض الإنفلونزا الخفيفة ويمكن في حالة ارتفاع درجات الحرارة أخذ دواء يحتوي على البراستامول لخفض الحرارة.



وأكدت أن السيدات المرضعات يمكنهم ارتداء ماسك خلال إرضاع أطفالهم، مع الالتزام بغسيل الأيدي قبل وبعد الرضاعة.

وِأشارت إلى أنه لابد أن تتصرف المرأة الحامل تصرف صحيح حال ثبوت إصابتها بفيروس كورونا، فيجب عليها أن تتوجه مباشرة إلى طبيب متخصص ولا تجعل الصدمة توقفها عن التصرف السليم.

واختتمت " شيرويت " إن فوائد التطعيم للحوامل تشمل الحد من المرض الشديد، وتقليل مخاطر "الخداج" على الطفل، والتي قد يسبب وفاة الرضيع بسبب ولادته المبكرة، حيث تكون أعضاؤه غير مكتملة النمو، مع احتمالية تقليل انتقال العدوى إلى أفراد الأسرة الضعفاء، فالتطعيم يقلل احتمالية أو خطورة الأعراض فقط ولا يمنع الإصابة بالمرض .