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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ذكرى ميلاد جيهان السادات.. شاركت في حكم مصر وصنعت مستقبل البلاد

صدى البلد

كان من المستحيل حصر كل امرأة عظيمة أثرت فى حياة مصر والمصريين، لكننا هنا نتذكر الأبرز في العصر الحديث، منهن من ساعدن فى صناعة تاريخ مصر وحاضرها املاً ان يظل كفاحهن نبراساً يضىء الطريق أمامنا اليوم ونحن نصنع مستقبل البلاد، ومن هؤلاء سيدة مصر الأولى جيهان السادات، حرم رئيس مصر الأسبق محمد أنور السادات، صاحب انتصار أكتوبر ١٩٧٣، التي نحتفل بذكرى مولدها اليوم ٢٩ أغسطس.

جيهان السادات شابة

نشأة جيهان المحاضرة في كارولينا الأمريكية

باحثة وسيدة مجتمع مصرية، وهي زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، كانت أول سيدة أولى في تاريخ الجمهورية المصرية، التي تخرج إلى دائرة العمل العام، وهي مُحاضرة جامعية في جامعة القاهرة سابقا، وأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية الامريكية، وكان لجيهان السادات مبادرات اجتماعية ومشاريع إنمائية، فقد أسست جمعية الوفاء والأمل، وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في ذلك الوقت.

ولدت "جيهان صفوت رؤوف" بمدينة القاهرة  لأب مصري يعمل أستاذ جامعي ويحمل الجنسية البريطانية، وأم بريطانية تدعي «جلاديس تشارلز كوتريل».

جيهان والسادات 

مؤهلات السيدة الأولى

حصلت الراحلة جيهان السادات على بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977، ثم ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980، وبعدها دكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986، ثم نالت درجة الدكتوراة من كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة سهير القلماوي، ثم عملت بعد ذلك بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.

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لقاء العاشقان بين جيهان والسادات

زواج جيهان والسادات

التقت سيدة مصر الأولى مع أنور السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948، وكانت في الخامسة عشرة من عمرها، ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجاً ولديه 3 بنات، بالفعل تزوجته جيهان في 29 مايو 1949، قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، عندما كان ضابطا صغيرا، وأنجبت منه ثلاث بنات هن "لبنى" و"نهى" و"جيهان" وولد واحد وهو "جمال"، علما بأنه كان متزوج من قبلها إقبال ماضي وأنجب منها ثلاث بنات قبل أن ينفصلا وهن "راوية" و"رقية" و"كاميليا".

جيهان السادات

مشاركات السيدة الأولى في حكم مصر

شاركت جيجي، كما كان يناديها  زوجها الرئيس أنور السادات كل الأحداث الهامة التي شهدتها مصر، بدء من ثورة 23 يوليو، حتى اغتياله عام 1981، وهي أول سيدة أولى في تاريخ جمهورية مصر العربية تخرج إلى دائرة العمل العام لتباشر العمل بنفسها بين صفوف الشعب المصري، وكان لها أدوار هامة في مصر، ومشروعات لم تقام إلا على يد السيدة جيهان، على رأسها مشروع تنظيم الأسرة ودعم الدور السياسي للمرأة، وتعديل بعض القوانين على رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يعرف في مصر حتى الآن بقانون جيهان، وأسست جمعية الوفاء والأمل، وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في الفترة ما بين 1970م إلى 1981.

من مؤلفات جيهان السادات
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مؤلفاتها الدكتورة جيهان السادات

كان للسيدة جيهان السادات إسهامات في التأليف، منها كتاب «سيدة من مصر» وتحتوي على مذكراتها وقصص تجاربها من خلال العمل السياسي كقرينة للرئيس السادات، ثم كتاب «أملي في السلام» نُشر في عام 2009 وهو يمثل تحليل ورؤى سياسية لما تشهده منطقة الشرق الأوسط وطرق التوصل إلى سلام منشود وحقيقي.
 

السيسي وجيهان السادات

جوائز في حياة سيدة مصر الأولى


حصلت السيدة جيهان السادات على العديد من الجوائز، منها جائزة الجهود الإنسانية للنساء والأطفال، كما تلقت أيضا أكثر من 20 درجة دكتوراه فخرية من جامعات وطنية ودولية والجامعات في مختلف أنحاء العالم، وفي عام 1993م تلقت جائزة جماعة المسيح الدولية للسلام، ثم جائزة Pearl S. Buck، في عام 2001، وفي 9 يوليو 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وفاة السيدة الأولى في ٢٠٢١
 

توفيت السيدة جيهان السادات، في يوم الجمعة 9 يوليو 2021 ميلاديًّا، الموافق 29 ذو القعدة 1442 هجريًّا، بعد معاناة مع المرض، وقد نعتها رئاسة جمهورية مصر العربية.

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