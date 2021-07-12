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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مبروك يا أبو الأناور بقيت الرئيس.. موقف أغضب جيهان السادات من أم كلثوم

جيهان السادات
جيهان السادات

قال الكاتب محمد بركة ، مؤلف كتاب "حانة الست " ، موقفا بين " أم كلثوم " والرئيس الراحل محمد أنور السادات ، موضحا أنها قالتله حين أصبح رئيسا " مبروك يأبو الأناور بقيت الرئيس " ، من منطلق معرفتهم السابقة ، وهو ما أثار غضب " جيهان السادات " ، وعلى الرغم من أن " جيهان السادات " غضبت إلا أنها نفت الواقعة للإعلام ، منوها على أن ما قالته كان بحكم الصداقة القوية التي تجمعهم وكانت الجملة تحمل نوعا من البراءة والعفوية.

وأضاف الكاتب محمد بركة ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن الكتاب يتناول قصة حياة " أم كلثوم " الإنسانة ، ويناقش لحظات الهشاشة الإنسانية في حياتها.

وأشار إلى أنه عمل على الرواية في البداية كباحث في تفاصيل حياة "أم كلثوم " ، ومن ثم كمؤلف ، متابعا أن الكتاب يتناول تفاصيل غير متداولة عن حياتها .

ولفت إلى أن الكتاب يوضح عظمة كوكب الشرق ، وكيف عاشت في ظروف قاسية ، وتعرضت للتنمر في الطفولة ، وحياة غير سليمة مع والدها.

جيهان السادات محمد انور السادات ام كلثوم برنامج صباح الورد الكاتب محمد بركة اخبار التوك شو

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