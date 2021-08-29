ويجز يحيى حفلا أونلاين 28 سبتمبر .. تفاصيل

يحيى مغني الراب ويجز حفلا اونلاين عبر على إحدى المنصات الشهيرة،ونشر ويجز، برومو تشويقي للحفل عبر حسابه بموقع إنستجرام وعلق قائلا:"يوم 28 سبتمبر هعمل حفلة أونلاين على منلي.. لوعايزين تحضروا عشان تسمعوا أغنيتي الجديدة لأول مرة، نزلوا الأبليكيشن واحجزوا التذاكر".

حذف أغنية دورك جاى

أعلن “مولوتوف” منتج أغنيتى دورك جاى وأسياد البلد عن حذفهم من قناة مطراب الراب “ويجز ”عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

ويرجع سبب الحذف إلى نشوب أزمة بين ويجز ومولوتوف أدت إلى حذف ويجز لاسم مولوتوف من الأعمال التى جمعتهم.

وكتب مولوتوف عبر حسابه بموقع انستجرام :" من يومين قررت أحذف دورك جاي و أسياد البلد من يوتيوب و دي قرصة ودن و کمان درس للأجيال الطالعة ومحاولة مني لحماية حقوق منتجين الصوت وصناع المحتوي الفني عموما".

وأضاف مولوتوف :" حابب أوضح ان انا حاولت التواصل بكل الطرق و قدمت كل الحلول الوسط التي تحافظ علي حقوق كل المشاركين في العملين لكن محاولاتي كلها اتقابلت بتجاهل وإنکار وغرور و حذف الأغاني كان آخر الحلول و أصعبها عليا انا كمان".

أحدث أغاني ويجز

من جهة أخرى، حققت أغنية “عفاريت الأسفلت” لـ ويجز نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، كما احتلت التريند رقم 3 بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “يوتيوب”.

جدير بالذكر أن أغنية “عفاريت الأسفلت” توزيع موسيقي خالد رُحيم، ورشاد، ومكس وماستر نادر سليمان.

من ناحية أخرى، حققت أغنية “أسياد الصوت” لـ ويجز ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بـ “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية لـ ويجز: “عمرنا ما اتبترنا .. عمرنا ما استكترنا .. ع الخلق الرزق يا خلق .. تعيشوا وتجيبوا وبعيد عن دارنا .. نفتحها نزفرها .. لو الدفعة تأخرها .. أخصامي قادر أكدرها”.