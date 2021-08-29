الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2021 في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2021، والذي الإاد بوجود أماكن خالية في كلية هندسة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق 2021.

تنسيق المرحلة الأولى 2021

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، موضحا أنها انطلقت يوم السبت 21 أغسطس وانتهت يوم 26 أغسطس بإجمالى 118280 ألف طالب، بالشعبة العلمية 22.954 طالبا، والشعلة الأدبية 79.033 طالبا بنسبة 65% وكذلك الشعبة الرياضية كانت بإجمالى 16 ألف طالب بنسبة 80% فأكثر

تنسيق المرحلة الثانية وخطوات كتابة الرغبات



- يقوم بالدخول إلي موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 المحدد أو هذا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-

يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021 إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.



• يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.



• ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.



• لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.



• يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.



• لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.



• بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.



• يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.



• إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تنتيجة تنسيق جامعات المرحلة الأولى 2021 من خلال الفيديوجراف التالي.