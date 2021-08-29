جديدة ولذيذة.. طريقة تحضير لفائف اللحمة بالكريمة

اللحمة من الأطعمة المميزة على السفرة، وتفضل الكثير من السيدات تقديم اللحمة بطرق مختلفة وشهية لأسرتها، لذلك نقدم لكي بعض الطرق اللذيذة لإعداد اللحمة في المنزل.

مقادير لفائف اللحمة بالكريمة



شرائح لحم ستيك

مشروم

فلفل الوان

دقيق

بصل

ثوم

كريمة لباني

جبنة ريكفورد

زبدة

زعتر مفروم

ملح

فلفل اسود

زيت

مستردة

خيار مخلل



طريقة تحضير لفائف اللحمة بالكريمة



1- ضعي البصل والثوم المفروم في طاسة بها زبدة على النار حتى يحمر

2- ضيفي شرائح المشروم وملح وفلفل وزعتر مفروم والفلفل الألوان ويفرم جيدا الخليط في كبة كهربائية

3- ترص شرائح اللحم باستخدام مطرقة اللحم وتتبل بالدقيق ويوضع بداخلها الحشو المفروم وتلف وتغلق بخلة أسنان

4- في طاسة ضيفي بها زيت ساخن على النار حتى تحمر اللحمة من الجهتين

5- ثم تضاف إليها الجبنة الريكفورد والكريمة اللباني ونخلطها جيدا وتقدم مع لفائف اللحم