عمار حمدي يعود لـ الأهلي.. ويوجه رسالة للاتحاد السكندري

وجه عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي، رسالة شكر إلى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصلحي، وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، عقب انتهاء إعارته للفريق السكندري.



وكتب عمار حمدي عبر إنستجرام قائلاً "اليوم انتهت اعارتي مع نادي الاتحاد اود ان اشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وعلي رئسهم الحاج مصلحي رئيس النادي والكابتن حسام حسن علي دعمهم لي الفترة الماضية واتمني من الله التوفيق لنادي الاتحاد فيما هو قادم 👍🏻.

وكان عمار حمدي قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري في العام الماضي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، إلا أن هناك بند في عقد الإعارة بين الناديين يسمح للأهلي بقطع الإعارة بعد الموسم الأول.







ويتمسك الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، باستمرار عمار حمدي في صفوف الاتحاد، نظرًا لأهمية تواجد اللاعب في صفوف الفريق السكندري، باعتباره أحد الأوراق الهامة في التشكيل الأساسي للفريق.





