شاهد روان بن حسين تلفت الأنظار داخل غرفة المكياج



نشرت الفنانة ونجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت روان بن حسين داخل منزلها بإطلالة جذابة وهي تضع مساحيق التجميل داخل غرفة المكياج، نالت إعجاب متابعيها.



طرحت الكويتية روان بن حسين مؤخراً أول فيديو كليب غنائي لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.



أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.



يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.