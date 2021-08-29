أحمد موسي يعلق على غرق شباب الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية

علق الإعلامي أحمد موسي، علي غرق شباب من قرية بالدقهلية علي مركب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط، قائلا:" بلدكم أولي بيكم".

وقال موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"مصر بها فرص عمل لم تحدث في التاريخ، متابعا:" المنصورة الجديدة بها الكثير من المشروعات القومية".

وأضاف موسي:" هناك الكثير من المشروعات التي تحتاج شباب مصر في العلمين والقاهرة وغيرها،والهجرة غير الشرعية جريمة في حق الوطن والمجتمع".

وقال الإعلامي أحمد موسي: بعزي أهالينا في الدقهلية، لكن ازاي أهاليهم سمحوا لهم بالمجازفة رغم وجود العديد من فرص العمل".