شكرا للجميع.. عمرو وردة يودع جماهير باوك اليوناني

ودع عمرو وردة باوك اليوناني وجماهيره بعد انتقاله إلى نادي أنورثوسيس القبرصي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لينهي بذلك الفرعون رحلته في الدوري اليوناني التي استمرت لسنوات.



ونشر عمرو وردة صورة عبر حسابه علي موقع انستجرام وكتب قائلاً "وداعا بالحب والاحترام ، شكرا للجميع ، كل التوفيق من قلبي! ⚫️⚪️"



يذكر أن نادي أنورثوسيس القبرصي ضم الدولى المصري عمرو وردة لاعب باوك اليونانى في صفقة انتقال مجانية.

وقال النادى في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن عمرو وردة سيخضع للفحص الطبي غداً قبل الإعلان الرسمي عن توقيع اللاعب على عقود انتقاله رسمياً لصفوف الفريق القبرصي.



جدير بالذكر أن فريق أنورثوسيس وقع في المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برفقة كل من: جينت البلجيكي، بارتيزان الصربي وفلورا تالين الإستوني.

