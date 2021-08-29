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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد مجاهد يطالب الخطيب وحسين لبيب بإطلاق مبادرة لنبذ التعصب

صدى البلد

طالب المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالترتيب لإطلاق مبادرة لنبذ التعصب برعاية الناديين.

ورد رئيس نادي الزمالك قائلا زيارتي للأهلي واردة جدا 

وفي سياق آخر، مجاهد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"شيكابالا كان يحاول مع عناصر الأمن إدخال لاعبي الزمالك الناشئين والمستبعدين، وعندما تحدث معه قالي لي يا أهلاوي، مضيفا:" لم يحدث أي سباب من أي جانب".

 

وأردف: "لم أسمع شتائم من شيكابالا خلال الموقف في ستاد بتروسبورت، مشيرا إلى أن رغبة الزمالك كانت الحصول على الدرع في الملعب والاتفاق كان تسليم الدرع لرئيس نادي الزمالك ولم يكن مرتبا التتويج لأن المباراة ليست نهائي بطولة".

 

وأوضح: "الإستئناف علي عقوبة شيكابالا له عدة درجات لتخفيفها، ولهم الحق في التظلم في مدة 10 أيام، ومن الوارد تثبيت أو إلغاء أو تخفيف العقوبة.

وأضاف :" لم أصدر قرار عقوبة شيكابالا ولكن لجنة الإنضباط هي التي أصدرته، معقبا:" أنا علي مسافة واحدة من جميع الأندية بصفتي رئيسا للإتحاد".

وأكمل:" لا يوجد اي موقف مسبق مع شيكابالا وتربطني به علاقة ودية، ولا أرغب في الحديث عن الواقعة".

قناة صدي البلد المهندس أحمد مجاهد برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى اتحاد الكرة المصري نادي الزمالك اللجنة الثلاثية النادي الأهلي أحمد مجاهد لاعبي الزمالك

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