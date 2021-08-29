بـ جمبسوت أسود.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها .. شاهد

حرصت الاعلامية رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



وخطفت رضوي الشربيني الأنظار بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الناعم باللون الاسود المنسدلة بالكامل مما زاد من جاذبيتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رضوي على تسريحة شعر مميزة ووضعت بعض لمسات الماكياج التي كشفت عن جمال ملامحها وعلقت "مش لاقيه كلام أكتبه الحقيقه على الصوره🤷🏻‍♀️حد يغششنى😄"

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا، ويستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.