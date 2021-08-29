عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ جمبسوت أسود.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها .. شاهد

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

حرصت الاعلامية رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.


وخطفت رضوي الشربيني الأنظار بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الناعم باللون الاسود المنسدلة بالكامل مما زاد من جاذبيتها.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رضوي على تسريحة شعر مميزة ووضعت بعض لمسات الماكياج التي كشفت عن جمال ملامحها وعلقت "مش لاقيه كلام أكتبه الحقيقه على الصوره🤷🏻‍♀️حد يغششنى😄"

 

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا، ويستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.

 

رضوي الشربيني إطلالة جذابة جمبسوت اسود اطلالة أحدث ظهور الاعلاميه رضوي الشربيني

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي | إعارة ثلاثي مقابل حسام حسن.. وعمار حمدي يعود

ليلة العقوبات في الفن والرياضة والإعلام .. وقف شيكابالا.. تغريم محمد رمضان 12 مليون ومنع مي حلمي من الظهور

بفرمان التوأم.. الاتحاد السكندري يضم 4 صفقات استعدادا للموسم الجديد

صعود الدخان قرب مطار كابول بعد غارة أمريكية.. فيديو

أخبار الزمالك| عبدالله السعيد يقترب.. بيان ناري بعد قرار إيقاف شيكابالا.. نجم مغربي بدلا من ساسي

طالبان توافق على السماح للأفغان بالمغادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

الصحة تحدد 3 فئات لتلقي لقاح كورونا المعتمد والمخصص لأغراض السفر

باطلة وغير قانونية.. خبير لوائح يصدم اتحاد الكرة بعد عقوبة شيكابالا|خاص

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ