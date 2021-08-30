تفاصيل اختطاف الطفل "زياد" من أحضان أمه على أيدي مجهولين بالمحلة.. صور

أمن الغربية يدفع بفرق بحث جنائي للضبط الجناة وتحديد هويتهم

شهدت منطقة مدخل مدينة المحلة المقابلة للموقف العمومي بطريق"طنطا_ المحلة " الدائري بنطاق محافظة الغربية اليوم استمرار حاله من الوجيعة والألم علي وجوه أفراد أسرة الطفل "زياد أحمد البحيري" 8 سنوات لاختطافه في وضح النهار علي أيدي مجهولين ملثمين مسلحين من أحضان والدته أثناء تواجدها بمحل تجاري بمنزل الأسرة الكائن بمدخل طريق قرية الدواخلية بمركز المحلة .



"ربنا يصبرنا يارب ويرجعك يا زياد الي حضني مش هقدر أعيش من غيرك " بتلك الكلمات أعربت والدة الطفلة "زياد" عن ألمها بدخولها في حاله انهيار وبكاء مستمر مرددة عده عبارات أهمها " لله الأمر من قبل ومن بعد ... سالوني ثلاثه أشخاص وخطفوا ابني من بين أيديا وأبوه كان نايم في البيت فجأه .. ربنا ينتقم من الظلمة" .

وتابع جد الطفل زياد بقوله " كل الأجهزة الأمنية متعاونه للضبط المتهمين الهاربين وجاري تحديد سيارة مرتكبة الواقعة " مناشدا عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كونه أب لكل المصريين ووزارة الداخلية بسرعة القبض علي الجناة مرتكبي واقعة خطف طفل وإعادته سالما للأحضان الأسرة" .

وأشار جد الطفل "زياد" أن الخطوات الهامة تحرك الجهات الأمنية وبذل مزيد من الجهد للمحاسبة مرتكبي الواقعة وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي حاول يأذينا بجد وأملنا في ربنا كبير"

من ناحية أخري تكثف الأجهزه الأمنية بالغربية اليوم من جهودها لضبط الجناة مرتكبي واقعة خطف طفل من أحضان والدته حال تواجدها بمحل تجاري بطريق الدائري بطريق "المحلة _ المنصورة " علي أيدي مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ إلي العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد ٨ سنوات من أحضان والدته علي أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة" .

وانتقل المقدم ايهاب محمد وكيل إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال إلى مكان واقعة خطف الطفل .

وأفاد شهود عيان شروع اثنان ملثمين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب .

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي قد قررت تفريغ كاميرات مراقبه وسرعة ضبط الجناة مختطفي الطفل.

والجدير بالذكر تداول الألياف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عبر صفحات وجروبات صور ومقطع فيديو للإرتكاب واقعة خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل بقالة بطريق الدائري المذكور .

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