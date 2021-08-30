شاهد| حريق هائل يلتهم برجا من 18 دورا بإيطاليا

اشتعلت النيران في كتلة ضخمة من الشقق في شمال إيطاليا ، وكان بداخلها أكثر من 100 شخص في ذلك الوقت.

اجتاح الحريق في ميلانو المبنى المكون من 18 طابقا ، وهو موطن لحوالي 70 عائلة.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، اندفعت العشرات من سيارات الطوارئ إلى البرج في شارع فيا أنتونيني بالمدينة في جنوب المدينة.

وعولج ما لا يقل عن 20 ساكنًا في مكان الحادث عقب الحريق الذي اندلع مساء الأحد، ويعتقد أن الحريق اندلع في الطابق الخامس عشر من المبنى.

يظهر فيديو المشهد ألسنة اللهب والدخان الأسود يحجب المبنى تمامًا عن الأنظار، كما دمرت الألواح الموجودة على السطح الخارجي للمبنى بالكامل جراء الحريق.

وذكرت خدمات الطوارئ أنه لم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو إصابات خطيرة جراء الحريق.

وغرد حساب خدمات الطوارئ الرسمي في ميلان على تويتر: "النيران تحت السيطرة ، فرقنا تتقدم من الداخل إلى الطوابق العليا من المبنى. هناك 15 مركبة مستخدمة".