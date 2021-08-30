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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد استئناف حركة الطيران.. الاتحاد العام للمصريين بالخارج يزف بشرى بشأن العاملين بالسعودية.. فيديو

الطيران السعودي
الطيران السعودي

قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج، إن السعودية تقرر استئناف حركة الطيران مع مصر، وترفع قيود فيروس كورونا عن 9 دول، من بينها مصر.

وأوضح عادل حنفي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك شروط، ألا وهي : الحصول على جرعتي تطعيم داخل المملكة العربية السعودية قبل السفر إلى مصر، حتى يتم السماح للمواطن بالسفر والدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وتابع نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج، أن من حصل على جرعتي التطعيم في مصر، فعليه السفر إلى السعودية من خلال إحدى الدول المسموح بها أي "دولة وسيطة"، مثل: البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، ثم يتم عزله في حجر صحي داخل هذه الدولة لمدة 14 يوم يتخللها في اليوم ال 13، تحليل الـ PCR، ثم بعد ذلك بإمكانه أن يتجه إلى السعودية ليتم حجره فيها حجر مؤسسي لمدة 7 أيام، حيث يتم عمل تحليل PCR في اليوم ال 6 ، وبعدها يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي .

وأضاف عادل حنفي أن المملكة العربية السعودية ستعلن قريباً الشروط اللازمة لعودة العوائل المصريين والطلاب من السفر، معقباً: "الأطفال الأقل من 12 عاماً مسموح لهم بالسفر إلى السعودية بدون أي شروط".

وكشف نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج عن السماح للكادر الطبي بالسفر من وإلى السعودية بدون أي شروط ، ويستثنى أيضاً الدبلوماسيين والزيارات الرسمية المتبادلة بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.

ونوه عادل حنفي أن من يتلقى لقاح جونسون أند جنسون يُسمح له بالدخول إلى المملكة العربية السعودية دون حجر صحي مؤسسي من الفنادق، معقباً: "سيتعافى فقط من ال 7 أيام حجر في المملكة، ولكن يُحجر داخل المنزل لمدة 7 أيام.

وكشف نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج عن اللقاحات المعتمدة من المملكة العربية السعودية، ألا وهي: لقاح فايزر، ولقاح موديرنا، واللقاح الصيني أيضاً ولكن بشترط أن تكون الجرعة الثالثة من اللقاحات الأُخرى المعتمدة.

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