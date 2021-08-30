بسبب إعصار إيدا.. تحذير عاجل من السفارة السعودية لمواطنيها في واشنطن

دعت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها، إلى أخذ الحيطة والحذر من إعصار إيدا، الذي اجتاح جنوب ولاية لويزيانا وعدد من الولايات الأخرى.

وقالت السفارة السعودية على حسابها بموقع “تويتر”: “تود السفارة تنبيه المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من إعصار إيدا هذا الأسبوع على ولايات: لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وتينيسي، وتدعو المواطنين الموجودين في هذه الولايات، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك”.

وأضافت: “في حالة الطوارئ في ولايات لويزيانا وميسيسيبي يُرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن وفي ألاباما وتينيسي على أرقام طوارئ السفارة المذكورة في الموقع الإلكتروني”.

وكان البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، صدق اليوم الاثنين، على قرار باعتبار ولاية لويزيانا منطقة كوارث بسبب إعصار إيدا الكارثي.

واجتاح الإعصار إيدا جنوب لويزيانا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أبرشية أورليانز، بما في ذلك نيو أورليانز وسكانها البالغ عددهم 400 ألف نسمة تقريبًا وكذلك مساحات شاسعة من المنطقة، بينما تسبب في رياح مستمرة تجاوزت سرعتها 150 ميلاً في الساعة وتمزيق سقف المباني.

وكانت قوة العاصفة قوية لدرجة أن نهر المسيسيبي كان يتدفق في الاتجاه المعاكس، وفقا للجيش الأمريكي.

وأفاد مسؤولون بأن نحو 22 قاربًا تحطمت على النهر في ديستريهان، وهي بلدة في سانت برنارد باريش، مما يشكل تهديدًا لمدخول المياه والبنية التحتية للمصفاة.

وأُجبر أحد المستشفيات التي خرجت مولداتها على نقل مرضى وحدة العناية المركزة الذين تم ضخ الأكسجين يدويًا في أجسادهم من قبل الأطباء والممرضات بسبب نقص الكهرباء.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 750 ألف ساكن حتى مساء أمس الأحد. وقال مسؤولو المرافق في لويزيانا إن "الأضرار الكارثية في ناقل الحركة" تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء نيو أورلينز وأورليانز باريش.

كما وصل إعصار إيدا المدمر إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية، حيث جاء معه رياح عاتية سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، وارتفاع "كارثي" محتمل في مستوى ماء البحر.

وهرع عشرات الآلاف من سكان الولاية، خوفا من الإعصار، ولكن بحلول صباح الأحد كان أوان الهروب قد فات. فيما قال حاكم الولاية، جون بل إدواردز، إن هذا الإعصار قد يكون الأقوى منذ نحو 150 عاما.

واكتسبت شدة الإعصار زخما فوق مياه خليج المكسيك الدافئة.

ووصل إلى اليابسة في بورت فورتشون، جنوبي نيو أورلينز، كإعصار من الدرجة الرابعة على مقياس "سافير سيمبسون" المكون من 5 درجات. وهذا يعني أنه سيتسبب على الأرجح في دمار بالغ للمنازل والأشجار وأعمدة الكهرباء.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة.