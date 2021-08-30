يضم 8 معامل مركزية.. مدبولى يتفقد أقسام مصنع إنتاج لقاحات كورونا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أقسام المصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، .

يضم المصنع خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة.



و قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة وضعت خطة لـ توفير لقاحات كورونا كثيرة للمواطنين، وهناك خطة قبل بداية العام الدراسي سيتم تطعيم كل العاملين بقطاع التعليم.

وأشار إلى أن مصر بفضل الله تجاوزت ثلاث موجات من فيروس كورونا، وأن مصر فى فترة ماضية وصلت لـ أرقام مميزة، وذلك بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أثناء تفقده لمجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، أن خفض الأرقام جاء معه تهاون بعض المواطنين بالإجراءات، ولذلك نشاهد فى هذه الفترة ارتفاعا فى الإصابات، وأكد أن الجميع مطالب فى هذه الفترة بـ الالتزام بالإجراءات الاحترازي.