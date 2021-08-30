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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض صاروخ باليستي، أطلقته مليشيات الحوثي تجاه مدينة جازان السعودية.

وقال التحالف في بيان إن "كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت محاولات الميليشيات العبثية".

وأسقطت الدفاعات الجوية السعودية أمس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

البحرين تدين الهجوم الحوثي على قاعدة العند في اليمن

السعودية تسقط طائرة أطلقتها الحوثي باتجاه خميس مشيط

وشنت مليشيات الحوثي أمس، هجوما صاروخيا على قاعدة العند العسكرية جنوبي اليمن، وتسببت بمقتل أكثر من 30 جندي وإصابة 60 أخرين.

وفي وقت سابق أمس، قالت مصادر عسكرية إن "ثلاثة صواريخ أطلقتها طائرات بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي سقطت صباح اليوم وسط قاعدة العند الجوية العسكرية، خلال طابور صباحي للجنود".

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الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا

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