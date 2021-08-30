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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلطة السياحة المصرية لاستقبال مزيد من الروس

السياحة الروسية
السياحة الروسية

عاد الروس للمنتجعات المصرية بعد اشتياق 5 سنوات توقف ، بتنسيق مصري روسي على أعلى مستوي ، لتحلق الطائرات الشارتر مرة أخرى الى شرم الشيخ و الغردقة .


ونسرد أسرار الخلطة المصرية لجذب السياحة الروسية مرة أخري الى مقاصد مصر السياحية ، في السطور القادمة ..


روجت ومازالت تروج وزارة السياحة والآثار ، أمام الجهات الدولية الرسمية و الخاصة ، في روسيا و العديد من الدول ، عن فكرة الضوابط و الإجراءات الوقائية و الاحترازية المستخدمة في كافة المنتجعات والفنادق و المنشآت السياحية ، لتكون نموذجا مصريا يحصد اعجاب العالم .


لم تكتفي الوزارة خلال حملاتها الترويجية لتشجيع و جذب السياحة الروسية ، بل حصنت جميع العاملين بالقطاع السياحي بـ البحر الأحمر و جنوب سيناء ، عبر تطعيمهم من كورونا ، لتكون نموذجا امنا ووثيقا للتعامل مع السائحين و الزائرين .


ونظمت الوزارة  تنظيم رحلات تعريفية famtrips للصحفيين والمدونين والمؤثرين من روسيا وجميع دول العالم وذلك لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة ، كخطوة ثقة ومصداقية للآمان الصحي بالمنتجعات المصرية ، والمتاحف و المواقع الأثرية .


من جانبها تعد هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع القطاع الخاص المصري، خطة تنفيذية مشتركة لرفع معدلات الحركة السياحية المتوقعة من السوق الروسي  لضخ مزيد من السائحين للمقاصد السياحية المصرية.


وتعد هيئة تنشيط السياحة لاطلاق حملة دعائية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي ، تروج لمقاصد مصر السياحية ، التي يعشقها الروس و سائحو العالم .


ناقشت هيئة التنشيط السياحي تنظيم ورش عمل وقوافل سياحية مهنية وفنية وثقافية في المدن الرئيسية بروسيا والأسواق المصدرة للسياحة حول العالم .

السياحة المصرية السياحة الروسية الشارتر شرم الشيخ الغردقة وزارة السياحة والآثار

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