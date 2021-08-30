رسميا .. صبرى رحيل يجدد تعاقده مع الاتحاد السكندري لمدة موسمين

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تجديد تعاقد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم صبرى رحيل لمدة موسمين مع القلعة الخضراء.

وكان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الجارى 2020-2021.

ووافق صبري رحيل على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تجديد تعاقده

ويحرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة الكابتن إبراهيم حسن والكابتن حسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة استعدادا للموسم الجديد.