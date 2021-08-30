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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للسلة يخسر من أنجولا ويودع بطولة الأفروباسكت

منتخب مصر
منتخب مصر

خسر المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة أمام نظيره أنجولا بنتيجة 70-62، ليودع بطولة إفريقيا الأفروباسكت، المقامة بالعاصمة الرواندية كيجالي، من الدور ربع النهائي.

 

تأخر منتخب مصر في النصف الأول من اللقاء بنتيجة 33-25 قبل أن يخسر اللقاء في النهاية بنتيجة 70-62.

 

كان “الفراعنة” قد فازوا في الجولة الأولى بالدور الأول على منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة 72 – 56، قبل أن يخسروا أمام نسور قرطاج بنتيجة 87 – 81 ثم خسروا من غينيا 86-78.

 

وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

 

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرًة إلى ربع نهائي المسابقة، بينما يخوض المنتخب صاحب المركز الثاني والمنتخب صاحب المركز الثالث مواجهة مؤهلة للدور الربع النهائي.

 

ويواجه ثاني المجموعة الأولى نظيره ثالث المجموعة الثانية، ويواجه ثالث المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، ونفس الأمر بالنسبة للمجوعتين الثالثة والرابعة أما اصحاب المراكز الأربعة في المجموعات فيودعوا البطولة بعد نهاية دور المجموعات مباشرًة.

 

كان أحمد مرعي قد ضم 12 لاعبًا لقائمة “الفراعنة” بالبطولة القارية وهم “أنس أسامة – مصطفى المكاوي “كيجو“- عمر هشام – أحمد عادل “دولا” – أحمد خلف “بيبو” – يوسف شوشة – علي أحمد – إيهاب أمين – عمر طارق – عمرو الجندي – يوسف شحاتة – عمر عزب”.

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