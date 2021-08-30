منتخب السلة يخسر من أنجولا ويودع بطولة الأفرو باسكت

خسر المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة أمام نظيره أنجولا بنتيجة 70-62، ليودع بطولة إفريقيا الأفروباسكت من الدور ربع النهائي والتي تقام بالعاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وتأخر منتخب مصر في النصف الأول من اللقاء بنتيجة 33-25 قبل أن يخسر اللقاء في النهاية بنتيجة 70-62.

وكان “الفراعنة” قد فازوا في الجولة الأولى بالدور الأول على منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة 72 – 56، قبل أن يخسروا أمام نسور قرطاج بنتيجة 87 – 81 ثم خسروا من غينيا 86-78.

وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرًة إلى ربع نهائي المسابقة، بينما يخوض المنتخب صاحب المركز الثاني والمنتخب صاحب المركز الثالث مواجهة مؤهلة للدور الربع النهائي.

و سيواجه ثاني المجموعة الأولى نظيره ثالث المجموعة الثانية، ويواجه ثالث المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، ونفس الأمر بالنسبة للمجوعتين الثالثة والرابعة أما أصحاب المراكز الأربعة في المجموعات فيودعوا البطولة بعد نهاية دور المجموعات مباشرًة.

وكان أحمد مرعي قد ضم 12 لاعبًا لقائمة “الفراعنة” بالبطولة القارية وهم “أنس أسامة – مصطفى المكاوي “كيجو“- عمر هشام – أحمد عادل “دولا” – أحمد خلف “بيبو” – يوسف شوشة – علي أحمد – إيهاب أمين – عمر طارق – عمرو الجندي – يوسف شحاتة – عمر عزب”.