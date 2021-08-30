يوم حافل لـ المحامين | والنقيب العام: نحن طائر لا يملكه أحد

نظمت نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات: القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ بنها ـ شبرا الخيمة، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وحضور عضو المجلس محمد الكسار.

وذكر نقيب المحامين، أن «حلف اليمين القانونية تضمن معاني مهمة كالأمانة، والشرف، والاستقلال، والحفاظ على سر مهنة المحاماة»، مؤكدًا أن «حلف اليمين ليس للترديد وإنما ينبغي فهم واستيعاب المعاني التي تضمنها والعمل بها».

وعن الاستقلال، قال نقيب المحامين: «المحامي طائر لا يملكه أحد فهو سيد نفسه، وعندما نتأمل في قمة الاستقلال ندرك معناها الكبير، وعندما تتواجد في المحكمة وتتشارك مع محامين كبار في الدفاع فأنت غير ملزم بخطتهم في الدفاع، ولا يستطيع أستاذك في الكلية إجبارك بالأخذ بوجه نظره».

وكانت قد عقدت نقابة المحامين، الأحد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، نيابة عن رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وعقدت الجلسة بمقر النقابة العامة برمسيس لنقابتي جنوب وشمال القاهرة.

جيل جديد من المحامين

وقال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن النقابة تعمل على إعداد جيل جديد من المحامين؛ جيل يتحمل المسؤولية ويرفع راية المحاماة، لأن رسالة المحاماة يجب أن تستمر إلى أن تقوم الساعة، منوهًا إلى أنه سيأتي يوم ويكون أحد منكم نقيب وأخر أمين عام، وأخرون أعضاء مجلس نقابة عامة، أو أعضاء مجالس نقابات فرعية.

مهنة أساسها الأخلاق

وأوضح أمين عام نقابة المحامين، أن مهنة المحاماة تضيف للمحامي العلم والفصاحة، وتجبره على أن يعمل لثقل مهاراته، وأن ينهل من جميع العلوم ليكون قادرًا على ممارسة المحاماة، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة أساسها الأخلاق، والعلم والمعرفة والقدرة على الإقناع، إلى جانب التزام الكلمة الحسنة والمظهر المشرف.

وشدد «الجمال» على أن المحامي مسؤول على سلوكه وتصرفاته فهو محل نظر المجتمع، مشيراً إلى ضرورة اعتزاز المحامي بنفسه وأن يتحلى بمكارم الأخلاق، التي هي من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال له رب العزة وإنك لعلى خلق عظيم، منبهًا على المحامين الجدد احترام النفس والاعتزاز بالشخصية، ومعرفة كيفية التعامل مع كافة أطراف العدالة وفئات المجتمع المختلفة.

المحاماة عصب الدولة

وأضاف الأمين العام لنقابة المحامين، أن المحاماة يجب أن تستمر إلى أن تقوم الساعة لأن المنوط بها هو الحفاظ على المجتمع بالكامل، فإذا استقرت مهنة المحاماة ورسالة المحاماة يستقر المجتمع، مشيرًا إلى أن المحاماة عصب الدولة، فهي التي تدير كل مؤسسات الدولة، لأن كل مؤسسات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية على أقل مؤسسة بها شئون قانونية.

وأكد «الجمال»، أن النقابة تذلل كل الصعاب أمام المحامين الشباب في سنوات تأهيلهم من خلال معهد المحاماة، والذي يعمل على إعداد جيل قادر على ممارسة المحاماة بشكل صحيح، مشددًا على ضرورة التمسك بأخلاق مهنة المحاماة، فـ القسم ليس كلام يقال، فكل كلمة منه لها معنى يجب أن يعيها كل محام.

ضوابط احترازية ضد كورونا

وكانت قد وضعت النقابة العامة للمحامين ضوابط الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال جلسات حلف اليمين القانوني للمحامين الجدد وذلك خلال الأيام المحددة للجلسات وهي «الأحد، الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء».

– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

– من يملك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين.

– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمين ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

جلسة يمين للمحامين

جلسة يمين للمحامين

جلسة يمين للمحامين