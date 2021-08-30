بوردو الفرنسي يتقدم بعرض لضم مصطفى محمد من جالاتا سراي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي بوردو الفرنسي تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات مصطفى محمد، المحترف في صفوف جالاتا سراي التركي.

ويلعب مصطفى محمد في صفوف جالاتا سراي معارًا من نادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم، مع إمكانية الشراء بصفة دائمة مقابل 4 مليون دولار.

وبحسب موقع “ جول” العالمي، فإن نادي بوردو أرسل أول عروضه لنادي جالاتا سراي، للحصول على مصطفى محمد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار “ جول” أن نادي بوردو عرض لاعبه النيجيري صامويل كالو من أجل الحصول على مصطفى محمد من جالاتا سراي في صفقة تبادلية.

وفي حال وافق جالاتا سراي على العرض، سيقوم بتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب مع الزمالك، ومن ثم بيعه لبوردو الفرنسي.

يذكر أن مصطفى محمد كان على أعتاب الانتقال للدوري الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير، حيث كان يرغب نادي سانت إيتيان في ضمه لكن تعثرت الصفقة وانتقل اللاعب لجالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة على أن يحق للنادي الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي إذا فعل بند حق الشراء قبل نهاية العام الجاري.