بحد أدنى 62.07% للعلمي و58.05% للأدبي.. انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2021 اليوم



أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 وكذلك موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمقرر لها اليوم الثلاثاء وتستمر حتى 4 سبتمبر .

وأضاف وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021 ، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة 62.07 % هو بينما للشعبة الادبية هو 58.05%.

وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2021 في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بينما تعلن النتيجة بشمل نهائي عقب المؤتمر عبر هذا الرابط





وحضر مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كلا من السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق .

وأشار مكتب التنسيق إلى أن النتائج سيتم إعلانها للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق .

موعد تنسيق المرحلة الثانية

وتم إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات الهندسية و كليات القطاع الطبى ، وكذلك إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات 2021 والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية

- يقوم بالدخول إلي موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 المحدد أو هذا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-

يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021 إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.

• يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.

• لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.

• يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

• إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.