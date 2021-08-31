الميكانيكي بيقولك .. 5 أشياء قد تدمر سيارتك سريعًا ؟

يرغب جميع قائدي السيارات في الحصول على أفضل حالة فنية تتعلق بقوة سيارتهم، سواء كانت من ناحية الأداء الفني وقدرات التسارع والانطلاق، أو من ناحية الحفاظ على الإطلالة الخارجية الخاصة مظهر السيارة، ولا شك أن قمرة القيادة أيضا لها أهمية كبيرة داخل قلوب قائدي السيارات، ولكن من المؤسف أن يقع البعض في العديد من الأخطاء الشائعة الحدوث، التي قد تؤدي إلى تدمير السيارة بشكل سريع.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 أخطاء قد تدمر سيارتك سريعًا والتي يجب تجنبها على الفور.

1 - اهمال تغيير زيت المحرك

من الضروري للغاية أن نتبع المواعيد الدورية الخاصة بتغيير زيت المحرك، والذي يقوم بالمحافظة على الأجزاء المعدنية الداخلية، وحمايتها من مشكلات الاحتكاك والتلف، ويجب أن ندون عدد الكيلومترات بعد اخر غيار لزيت المحرك، لكي نتعرف على الموعد القادم للقيام بهذه العملية، و التي تكون عادة بحسب عدد الكيلومترات و التي تتراوح بين 5 الاف أو 10 الاف كيلومتر، و يرجع ذلك إلى درجة اللزوجة و نوع الزيت المستخدم.

2 - الاصطفاف اسفل اشعة الشمس

يجب أن نختار أماكن مناسبة للاصطفاف وذلك لكي نتجنب الكثير من المشكلات، ابرزها هي مشكلة الكلح وتغيير لون السيارة، والتي قد تزداد بشدة عند تعرض السيارة اسفل اشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وللحفاظ على حالة الطلاء الخارجي فمن الأفضل أن تكون عملية الاصطفاف داخل احد الجراجات المغطاة.

3 - غسيل السيارة بشكل مفرط

تعد هذه المشكلة واحدة من ابرز العوامل التي تؤدي إلى التلف السريع للأجزاء الداخلية بالسيارة، فقد تكون بسبب استخدام المياه بشكل مفرط مما يتسبب في ظهور "الباروما" وتأكل صاج السيارة على المدى البعيد، أو بسبب تعرض الدوائر الكهربائية و الالكترونية إلى مسببات التلف، ويفضل أن يكون تنظيف السيارة بطريقة مثالية وخالية من المخاطر مثل استخدام مسدس الهواء، و شفط الاتربة، و استخدام المنظفات المخصصة.

4 - اهمال الفحص الدوي وجدول الصيانة

يجب أن نتبع مواعيد الصيانة الدورية بشكل الزامي، وعدم التهاون في هذا الامر اطلاقًا، وذلك للحفاظ على العمر الافتراضي الخاص بالسيارة، و تشمل منظومة الفحص، متابعة دورة التبريد، و البوجيهات، و سيور السيارة، و مراجعة حالة الإطارات، و حركة السوائل و الزيوت، و الاطمئنان على حالة الـ"عفشة".

5 - اسلوب القيادة

لكي تحصل على حالة جيدة لسيارتك تدوم لسنوات و بدون مشكلات فنية عديدة، يجب أن تتبع أسلوب قيادة راقي ومثالي، وأن يكون خالي من أساليب التفحيط و المناورة، بشكل أساسي للحفاظ على حياتك وحياة الاخرين و لاتباع القواعد المرورية، و أيضا للحفاظ على سيارتك.