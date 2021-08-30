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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمزارعي البلح.. ننشر أهم توصيات الزراعة الواجب مراعاتها خلال سبتمبر

البلح
البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها خلال شهر سبتمبر.

 

وتمثلت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي للنخيل في الآتي:


الري والتسميد:


- تقليل الري لأصناف السيوي (الصعيدي) والتوقف عن الري صنف المجدول تماماً.


- تظبيط الجور وإعادة هيكلتها بعد جمع المحصول.


- تسميد متوازن خفيف في الأصناف التي جرى جمع المحصول منها.


المكافحة:
- رش الأصناف التي سبق جمعها (بارحي – زغلول – سماني – حياني) بمبيد حشري والتعفير للوقاية من سوسة النخيل الحمراء بعد الانتهاء من قطع السوباطات.


- نشر المصائد الضوئية لمكافحة فراشات وخنافس الثمار المخزونة مثل الأفيستيات بالحقل وتبخير المخازن وتطهيرها قبل تخزين المحصول الجديد.


العمليات الزراعية:
- تعليم الفسائل المراد فصلها خلال الشهر السابق والبدء في فصل الفسائل للأصناف التي جرى حصادها والترديم.


- يراعى الفصل بأدوات خاصة بالنخيل مع تعقيم الأدوات بكلوراكس 10 % عند الفصل.


- زراعة الفسائل المفصولة في المشتل أو الأرض المستديمة مع مراعاة الرش بمبيدات فطرية مناسبة ومبيدات حشرية قبل الزراعة في الجو طبقاً لتوصية لجنة المبيدات بوزارة الزراعة والغمس في منشط جذور متخصص للنخيل.


بالنسبة للفسائل الصغيرة:
الاستمرار في التسميد الأزوتي بنسبة ¼ سماد متوازن.

الزراعة التوصيات الإرشاد الزراعى المعمل المركزي الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الارشاد الزراعي سوسة النخيل

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