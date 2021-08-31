محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته: الحُب كله

احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد ميلاد زوجته، ونشر صورة لهما على صفحته بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق محمد رمضان على صورته مع زوجته: "30 أغسطس ميلاد أغلى الناس، حبيبتي ومراتي وأم أولادي.. كل سنة وإنتي الحُب كله".



وكانت أزمة الدكتوراة الفخرية الأخيرة، تصدرت مؤشرات البحث، بعدما وجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي (بحسب منشوره).

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها: “شكرا وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرا المركز الثقافي الألماني في #لبنان؛ على منحي لقب سفير الشباب العربي”.