طاهر أبو زيد: لم أعلق على أزمة شيكابالا.. وسأخوض انتخابات الجبلاية

أكد طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه ينوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن المجلس الحالي حقق المطلوب منه؛ بعد الوصول بالدوري لهذا المستوى والمنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك حتى الأسابيع الأخيرة، رغم الظروف التي شهدتها المسابقة.

ونفى وزير الرياضة الأسبق، في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت” ما نسب له من تصريحات بخصوص أزمة شيكابالا واتحاد الكرة، مؤكدا أنه لم يشهد الواقعة، وأن علاقته بالدوري انتهت بالجولة قبل الأخيرة، مشددا على أن الأمر يخص اتحاد الكرة وتطبيق اللائحة.

ضياع الدوري لا يعيب موسيماني

وأشاد طاهر أبو زيد بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بعد نجاحه في قيادة الأحمر للألقاب، مضيفا أن ضياع لقب الدوري لا يغفل حقه في قيادة الأهلي ونجاحه مع الفريق.

واعتبر أبوزيد أن غياب محمد شريف عن مباريات الأهلي الأخيرة للإصابة تسبب في ضياع اللقب خاصة أن الفريق افتقد للمهاجم الهداف القادر على صنع الفارق.

وأضاف أن أفشة من نجوم الدوري مع الأهلي ونجح في تعويض غياب عبدالله السعيد ولكنه لم يصل لمستواه بعد، ويحتاج لمزيد من الوقت.

وحسم فريق الزمالك لقب الدوري الممتاز الدورى هذا الموسم، بفوزه على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 و أشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33؛ ليحصد الزمالك لقب الدوري رسميا والـ 13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة.