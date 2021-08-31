شاهد.. يوسف أوباما في جلسة خاصة مع درع الدوري



احتفل يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك، على طريقته بحصد نادي الزمالك بطولة الدوري رقم 13 في تاريخه.



ونشر اوباما عبر حسابه على “انستجرام”، صور له أثناء الاحتفال بدرع الدوري، نالت اعجاب متابعيه.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.