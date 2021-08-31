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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يطلق حملة لتلقيح طلاب المدارس ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تنطلق اليوم، الثلاثاء، في المغرب حملة لتلقيح أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، ضد «كوفيد 19».
وقالت مصادر في وزارة التربية المغربية، إن قرابة 4 ملايين تلميذ وتلميذة ستشملهم حملة التلقيح في إطار الاستعداد للعودة إلى المدارس في 10 سبتمبر المقبل.
وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني طالب أولياء أمور التلاميذ بالإسراع بتلقيح أبنائهم، لضمان «دخول مدرسي آمن».

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وأوضح العثماني أن المتحور «دلتا» بات ينتشر وسط الأطفال بكثرة، مشيراً إلى ازدياد حالات الأطفال الذين يدخلون إلى المستشفيات المغربية؛ حيث وصل عددهم إلى 256 طفلاً في قسم الإنعاش منذ بداية الوباء؛ منهم 117 طفلاً في شهر أغسطس الحالي فقط، بسبب تفشي المتحور «دلتا».
ولفت العثماني إلى ازدياد عدد الوفيات بين الأطفال؛ حيث جرى تسجيل وفاة 19 طفلاً؛ منهم 8 في الشهر الحالي فقط.

وأكد أن الفيروس يستهدف الأطفال في مختلف دول العالم وليس في المغرب وحده.

المغرب طلاب المدارس كوفيد19 سعد الدين العثماني وزارة التربية متحور دلتا

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