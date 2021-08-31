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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تعلن موعد عودة الطلاب للمدارس وتحدد محطات العام الدراسي

علم البحرين
علم البحرين

أعلنت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين أنها قد رفعت التقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجديد (٢٠٢١/٢٠٢٢) على موقعها على شبكة الإنترنت، حيث يمكن للطلبة وأولياء الأمور تحميل نسخة منه للتعرف على أهم محطات العام الدراسي الذي يبدأ بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢١م من خلال عودة الهيئات التعليمية والإدارية والإشرافية إلى المدارس، ثم عودة الطلبة بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢١م، حيث تنطلق التهيئة الطلابية والدراسة.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية بينت الوزارة أن التقويم الأكاديمي الجديد يشتمل على الفترات الأكاديمية الأساسية وما يتخللها من مواعيد التقويم النهائية وعمليات التسجيل، كما يشتمل على العطلات الرسمية، والإجازات المدرسية، ومفاتيح ملونة تدل على كل محطة من محطات العام الدراسي.

 وبينت الوزارة أن التقويم الأكاديمي الجديد لا يشير إلى مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي، حيث تم الاستعاضة عن امتحانات المنتصف بعمليات تقويم تكوينية مستمرة، كإحدى أهم مخرجات مبادرات مشروع تطوير الهيكلة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم وإعادة هندسة العمليات التعليمية والإدارية في الوزارة.

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وكانت وزارة الصحة البحرينية قد كشفت أن الفحوصات التي بلغ عددها 15853 في يوم 30 أغسطس 2021، أظهرت تسجيل 112 حالة قائمة جديدة منها 46 حالة لعمالة وافدة، و 49 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 17 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 86 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 270091.

وبينت الوزارة بأن عدد الحالات القائمة تحت العناية حالتان، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 7 حالات، في حين أن 972 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 974 حالة قائمة
 

البحرين مملكة البحرين وزارة التربية والتعليم العام الدراسي المدارس

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