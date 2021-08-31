مدير مكافحة الهجرة غير الشرعية يكشف جهود الوزارة للتصدي لظاهرة غرق المركب ..تفاصيل

قال وائل فرج، مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، إن السبب في الحادث الأخير لغرق المركب هو عدم التوعية، مشيراً إلى جهود وزارة الهجرة في الحد من الهجرة الغير شرعية، من خلال نشر الوعي في المحافظات.

وأضاف وائل فرج خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عند قيام الوزارة بعمليات التوعية في المحافظات ضد الهجرة الغير الشرعية، يجب طرح بدائل إيجابية آمنة، معقباً: "بنقول سافر ولكن بطريقة شرعية و آمنة".

وتابع مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة أن الدولة المصرية تهتم اهتماما كبيرا بالمواطن المصري وكرامته، لذلك تعمل على التصدي لأي شيء يمس كرامة المواطن المصري سواء في الداخل أو في الخارج.

وأشار وائل فرج إلى أن محافظة الدقهلية من المحافظات المستهدفة في خطة الوزارة، من أجل العمل على نشر الوعي بها تجاه الهجرة الغير شرعية، نظراً لما حدث في الأونة الأخيرة من حادث غرق المركب.

وأكد مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة أن هناك خطة كبيرة من الوزارة تشمل كافة المحافظات، من أجل نشر الوعي بها، مشيراً إلى أن هناك محافظات مصدرة للهجرة الغير شرعية، لذلك يتم التركيز عليها، والتي من ضمنهم: محافظة الدقهلية، ومحافظة الشرقية.

وعقب وائل فرج قائلاً: "السمسار الذي يقوم بتصدير الشباب للهجرة الغير شرعية، لا يظهر للشاب الجانب المظلم من الهجرة".



