كامافينجا.. جوهرة ريال مدريد الجديدة

حسم نادي ريال مدريد، صفقة الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين، وفقًا لتقارير صحفية موثوقة، وذلك قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، الليلة.

وكان إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين، على رادار ريال مدريد آخر عامين، لكن إدارة الميرنجي تنوي ضمه مجانا بعد انتعاء عقد في صيف 2022.

وحصل الميرنجي على خدمات كامافينجا، من رين، مقابل 31 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، بحسب التقارير.

ومن المقرر، أن يخضع كامافينجا للفحوصات الطبية في ريال مدريد خلال ساعات.

ويجيد دواردو كامافينجا اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع، وانضم لمنتخب فرنسا لأول مرة في تاريخه، وسجل هدفا لا ينسى في مباراة ودية ضد أوكرانيا في أكتوبر 2020.

وبات كامافينجا ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا للمنتخب الفرنسي بعمر 17 عاما و11 شهرا، خلف موريس جاستيجيه الذي سجل أمام سويسرا في مارس 1914 بعمر 17 عاما و5 أشهر.

ولفت إدواردو كامافينجا الأنظار إليه بتألقه الموسم الماضي، وكان هدفًا لعدد من أندية أوروبا الكبرى، أبرزهم ريال مدريد، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ.