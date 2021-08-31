بعد فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يحسم صفقة كامافينجا

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن نادي ريال مدريد الإسباني بات قريبًا من حسم صفقة لاعب وسط رين الفرنسي إدواردو كامافينجا، في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي ينتهي عقده مع نادية الفرنسي صيف 2022، كان على رادار العديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف، لكن النادي الملكي أصبح قاب قوسين أو أدنى من حسم الصفقة مقابل 30 مليون يورو في الساعات الأخيرة من غلق باب القيد.

وأكدت ماركا أن الصفقة لم تتم فعليا ولكنها على وشك النهاية، بعد منافسة شرسة من مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان.