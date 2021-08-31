أخبار السيارات| سعر أوبل انسيجنيا موديل 2014.. فورد توقف حجز فورد برونكو 2022 .. 5 سيارات سيدان موديل 2021 فى المغرب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

من أصول يابانية .. أعرق 3 شركات عالمية في مجال تصنيع السيارات

استطاع العقل البشري والايدي العاملة الماهرة، أن تصنع المعجزات عبر رحلة الزمان، سواء كان الامر يتعلق بعالم التشييد و البناء، أو الاختراعات التي غيرت مجرى التاريخ، أو كانت من ناحية الطب و الفنون المختلفة، ولكن عندما يرتبط الامر بعالم السيارات فيبدو أن الامر يزداد تشويقًا وخاصة بين محبي عالم المحركات، وخاصة عندما يرتبط الموضوع بالبدايات الخاصة بكبرى شركات تصنيع السيارات حول العالم.

سوق المستعمل.. سعر أوبل انسيجنيا موديل 2014

تتصدر السيارات الألمانية مرتبة قوية داخل أسواق السيارات، لما توفره من إصدارات شيقة ذات اعتمادية كبيرة ، كما توافر عديد من المواصفات القياسية التي يطلبها المستهلك، لذلك تأتي الايقونة الشهيرة أوبل " انسيجنيا " موديل 2014 ، في صدارة قائمة السيارات القوية المشاركة داخل سوق المستعمل.

باقة 300 ألف درهم.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 فى المغرب |صور

يتميز السوق المغربي للسيارات بتنوع إصداراته حسب احتياجات المستهلكين، خاصةً فئة “ألسيدان” الأكثر شهرة و انتشاراً عالمياً، والتى يتنافس فيها كبري الماركات العالمية، لحصد أكبر حصة سوقية قدر الإمكان فى إصدارات 2021.



بعد تزايد الإقبال عليها.. فورد توقف حجز فورد برونكو 2022

أعلنت شركة فورد الأمريكية رسميًا أنها أوقفت تلقى الحجوزات المسبقة عبر الإنترنت لطرازها الأيقوني "برونكو 2022" من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات حتى أكتوبر القادم، بعد أن تلقت بالفعل 190 ألف دولار كدفعة أولية من العملاء، ونوهت أن الطريقة الوحيدة لحجز النسخة الجديدة من خلال الوكيل الرسمي لفورد.



داسيا الرومانية تطرح jogger العائلية ذات الـ 7 مقاعد

تستعد شركة "داسيا" الرومانية التابعة للشركة الأم "رينو"، لطرح سيارة عائلية من 7 مقاعد تسمى Jogger ، في معرض ميونخ للسيارات سبتمبر المقبل.