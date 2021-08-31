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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم سماع الأغاني .. الإفتاء: تفسد في هذه الحالة

حكم سماع الأغاني
حكم سماع الأغاني

حكم سماع الأغاني.. يتبادر إلى ذهن الكثيرين بحرمة الأغاني والمعازف مطلقاً جراء الفكر المتشدد الذي يحرم كل شيء بزعم أنه بدعة، أو أنه لم يتواجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بين ذلك القول بحرمة الموسيقى والغناء والآلات الموسيقية أياً كان استخدمها، في وقت بينت تعاليم الإسلام الوسطية واتفقت عليه آراء العلماء بأن الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولا يوجد تحريم مطلق إلا بنص ثابت لا يقبل التأويل، وأن حكم سماع الأغاني هو الإباحة في إحدى نوعيها مع مراعاة بعض الضوابط.

حكم سماع الأغاني

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً نصه: ما حكم سماع الأغاني ومشاهدة التلفاز؟

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، مبينا حكم الأغاني: "حسنها حسن وقبيحها قبيح"، لافتاً إلى أن التعامل مع الجيد منها له ضوابط شأنه شأن المباحات، فلا ينبغي الإكثار منها كمن يأكل المانجو وغيره من الأطعمة والفواكه".

وشبه "ممدوح" الغناء الجيد بملح الطعام، قائلاً: "إنما هي كالملح في الطعم قليلها يحسن الطعام، وكثيرها يفسده، وهذا عن الأغاني الجيدة، أما الأخرى التي نعرفها فلا".

وعن حكم مشاهدة التلفاز قال “ممدوح” :"التليفزيون ده آلة.. مفيش حاجة اسمها حكم مشاهدة التليفزيون، لكن ينبغي أن نسأل ما حكم مشاهدة كذا أو كذا من المعروض على شاشات التلفزيون".

ولفت إلى أن من يقوم بمشاهدة البرامج الدينية والأمور المباحة كخواطر الشيخ الشعراوي وغيره فهو حلال، وإن كانت وجهته أمور محرمة فهي حرام، مشدداً على أن: "التليفزيون نفسه مش حرام الحرام متعلق بمشهدتي أنا".

أنواع الغناء وحكمه

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حكم سماع الأغانى وترديدها ليس متعلقا بوقت زمني معين بل هو يشمل شهر رمضان وغيره.

وأوضح " عبد السميع" في إجابته عن السؤال أن العلماء فرقوا بين نوعين من الغناء، أولهما: يثير الكوامن ويحرك الشهوات ويخرج الإنسان من حالته المعتدلة ويدفعه دفعًا نحو الرذيلة والمحرمات وهذا محرم سواء أكان فى رمضان أو غيره من أشهر السنة.

وتابع: أما النوع الثاني الذي يتضمن كلمات مقبولة ومشاعر طيبة ومعاني ترقى بالإحساس وتسمو بالروح والنفس؛ فهذا مقبول شرعًا.

هل كتابة كلمات الأغاني حرام؟ .. شاهد رد أمين الفتوى

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حكم الآلات الموسيقية

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الأغاني من حيث الكلمات، حكمها كالشعر؛ حسنه حسن وقبيحه قبيح.

وأوضح «وسام»عبر فيديو البث لمباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم سماع الأغاني ؟ أن كلمات الأغاني إذا كانت مستساغة ولا تخالف الشرع أو تدعو لإثارة الفواحش أو إلى تعد على حدود الله، فإن الغناء في هذه الحالة من حيث الكلمات؛ جائز.

وأضاف أن من الشعر ما فيه نصرة للإسلام كمدح الحبيب والصحابة وآل البيت، مؤكدًا أن هذا الحكم يختلف عن الهيئة التي يظهر فيها المغني أو المغنية أثناء سرده للكلمات، بما يكون فيه من العٌري وكشف العورات التي أمر الله بسترها.

وأشار إلى أن مثل هذا الأغاني التي تدعو صراحة أو ضمنًا إلى تعدي حدود الله، هي من الموبقات والآثام التي تكون على صاحبها ولا يجوز للإنسان أن يشغل وقته بسماعها أو مشاهدتها.

وألمح إلى أن من آلات المعزف التي أجازها الشرع للنساء؛ الضرب بـ الدف، مشيرًا إلى ما روي عن عبد الله بن بريدة أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم -ورجع من بعض مغازيه- فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا (وفي رواية: سالمًا) أن أضرب عندك بالدف [وأتغنى]؟ قال: "إن كنت فعلت (وفي الرواية الأخرى: نذرت)، فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي". فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب ...».

حكم سماع الاغاني الإفتاء الغناء ومشاهدة التلفاز الغناء الجيد أمين الفتوى

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