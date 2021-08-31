بـ لوك جديد.. أسما شريف منير تبهر متابعيها على إنستجرام | شاهد

نشرت الإعلامية أسما شريف منير ، عدة صور لها من خلال حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”،

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى “حلوة اووووي - قمر - التغير حلو”.

يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتبت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".



وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

