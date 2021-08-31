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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ لوك جديد.. أسما شريف منير تبهر متابعيها على إنستجرام | شاهد

صدى البلد

نشرت الإعلامية أسما شريف منير ، عدة صور لها من خلال حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”،

 

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى “حلوة اووووي - قمر - التغير حلو”.

 

يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".
 

أسما شريف منير

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