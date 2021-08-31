شراكة جديدة في مجال التطوير العقارى .. تفاصيل

أعلنت شركة الأهلي صبور وشركة "كونتكت للتمويل" الشركتان الرائدتان في مجال التطوير العقاري وتوفير الخدمات التمويلية عن توقيع إتفاقية شراكة فيما بين الطرفين لتوفير خدمات التمويل والتأمين المختلفة لأعضاء نادي بلاتينوم الرياضي بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار الاستراتيجية التوسعية الشاملة لكلا المؤسستين الكبيرتين وسعي كلاهما لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات للعملاء.

تم توقيع الإتفاق من قبل كلًا من السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة "كونتكت المالية القابضة" والمهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور وبحضور لفيف من كبار المسئولين بالشركتين، خلال الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة في نادي بلاتينوم الرياضي القاهرة الجديدة.



وبموجب هذه الإتفاقية تقوم شركة "كونتكت للتمويل" بتوفير خدمة التمويل علي عضوية نادى بلاتينوم الرياضي والإشتراك به من خلال تقسيط القيمة المالية المستحقة للإشتراك بالنادي بفترات سداد تتناسب مع إحتياجات العملاء تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات بقسط شهرى يتراوح ما بين 3500 إلى 5000 جنيه علي حسب مدة التقسيط، وذلك للتشجيع على الإنضمام للنادى وممارسة الرياضة التى هى من ضمن إهتمامات شركة الأهلى صبور.



وفي سياق ذلك، عبر كلًا من السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة "كونتكت المالية القابضة" والمهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور عن سعادتهم وتفاؤلهم بهذا الإتفاق الذي يأتي فى إطار إهتمام كلا الشركتين بتوفير أفضل الخدمات لعملائهما من خلال ما ستمنحه شركة كونتكت من خدمات تمويلية وتأمينية مختلفة لأعضاء نادى بلاتينوم الرياضي كبداية للتعاون وقال المهندس أحمد صبور: "الشراكة مع "كونتكت للتمويل" تمثل خطوة هامة للشركة الأهلى صبور، فهذه الشراكة لها دور كبير في ترسيخ الثقة والتعاون مع عملائنا، من خلال توفير الخدمات التمويلية والتأمينية لأعضاء نادي بلاتينوم الرياضي بالقاهرة الجديدة والتي ستمنحهم مميزات مختلفة تشمل تيسير الحصول على العضوية بالتقسيط، وهو ما يتيح للأعضاء فرصة جيدة للإشتراك بالنادي والإستفادة بكل ما يقدمه لهم من خدمات متكاملة والإشتراك فى الرياضات المختلفة لهم ولأولادهم، فضلًا عن تخفيض حجم الأعباء المادية المضافة على عاتقهم حيث يبلغ القسط الشهرى 3500 إلى 5000 جنيه علي حسب مدة التقسيط".



من جانبه صرح السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة بأن: "تطوير القطاع المالي غير المصرفي عن طريق توفير حلول متكاملة وتلبية احتياجات العميل بكفاءة هو ما يبرز أداء الشركة الفعال في السوق المصري، حيث تقدم كونتكت خدماتها ومنتجاتها للسوق منذ أكثر من عشرين عاماً وهي أول شركة تحصل على الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، لذا فهي دائماً ما تأتي أولوياتها وتتمحور استراتيجيتها حول متطلبات العميل عن طريق توفير حلول تمويلية متكاملة وشاملة ومبتكرة".



وأضاف:" الشراكة مع الأهلي صبور أحد أهم الشركات العقارية صاحبة خبرة ما يزيد عن 26 عاماً فى مجال التطوير العقاري ستسهم بشكل كبير فى فتح أفاقٍ جديدة لعملائها في مجالات التأمين والوساطة التأمينية، وتوفير خدماتنا التأمينية لعملاء الأهلي صبور بنادي بلاتينوم الرياضي هو بمثابة خطوة أولي، وسوف نسعى جميعًا لتمديد خدماتنا التمويلية والتأمينية لكافة عملاء الأهلي صبور بمختلف مشروعاتها".