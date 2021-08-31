عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روماني صبحي: علينا العمل لرفع الذوق العام.. والاهتمام بالشعر بصورة كبيرة

الشاعر روماني صبحي
الشاعر روماني صبحي

قال الشاعر روماني صبحي، إن ديوان "من أجل الحب"  يتحدث بالكامل عن الحب من خلال سرد قصائد رومانسية، أما كتاب "إلى حبيبتي"، فيحتوي على رسائل كبيرة للمحبين، معقبًا: "كان هدفي إن كتاب "إلى حبيبي" أن يكون  هدية بين  كل المحبين".

 وتابع "صبحي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الخجل أحد  الأمور التي تزيد من جمال المرأة إلى حد كبير، مشيرًا إلى هدفه هو اعداد مكانة للشعر، خاصًة أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في مجال الشعر، معقبًا: "من الحاجات الصادمة الفترة الأخيرة لما نطلب من دار نشر تنشر ديوان ، تقول أنا مش بنشر شعر،  بسبب قلة المتلقيين للشعر".

ولفت إلى ضرورة العمل على رفع الذوق العام من خلال الاهتمام بالشعر بصورة كبيرة ، مضيفًا أن الأغنية لها تأثير كبير على الناس، ولكن جمهور الشعر ما زال موجود، ولا يجب تجاهل هذا الأمر على الإطلاق.

 

 

 

روماني صبحي رومانسية إلى حبيبتي الحب رنا عرفة

ترشيحاتنا

قرار نهائي من الزمالك بشأن إعارة أوباما للحزم السعودي

أسطورة الإغراء صاحبة النهاية المأساوية.. ماذا لو أكملت كاميليا مسيرتها الفنية؟

نداء عاجل من التعليم السعودية إلى أولياء الأمور

قلب الأسد..هاني حتحوت:إدارة الزمالك تتجه لإتخاذ قرار هام بشأن رحيل طارق حامد

في ذكرى حادث الأميرة ديانا.. تعرف على القيمة السعرية لسياراتها المرسيدس

يصاب البعض بشلل الوجه بعد التعافي من كورونا لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

أمير توفيق يكشف لـ صدى البلد حقيقة انضمام مصطفى البدري لصفوف الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

فيديو

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

أخوها وابن عمها.. تطورات جديدة في واقعة مقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديوجراف.. تخصص حسابات بنكية.. تفاصيل القبض على 3 تشكيلات عصابية

المزيد

ساحة رأي

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

اﻟﻤﺰﻳﺪ