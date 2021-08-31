عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اكتشاف مواهب قرية حاجر مشطا بقافلة سوهاج الثقافية

صدى البلد

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة للوصول إلى القرى المحرومة ثقافيا، نظم فرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى عرس فني وثقافي بقرية حاجر مشطا بطهطا، حيث أقيمت قافلة ثقافية لإكتشاف المواهب من خلال القصر، بحضور رجال الدين وبعض القيادات الثقافية، بدأت بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم للطالب عبد الحميد عمران، إلى جانب تقديم عدد من المواهب فقرات تنوعت ما بين إنشاد ديني وغناء وعزف، بالإضافة للإستماع إلى مقطوعات موسيقية، وأغنية يا حبيبتي يا مصر، وفقرة الغناء الجماعي لاغنية طلع البدر علينا، كما تم تنفيذ ورشة للفنون التشكيلية للموهوبيين وفي الختام تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين.

ثقافة قافلة قافلة سوهاج أخبار ثقافة

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة تكشف موعد افتتاح قصر ثقافة المنيا ..فيديو

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

ترشيحاتنا

طارق الأدور يكشف أهم الصعوبات أمام منتخب مصر قبل مواجهة انجولا

رئيس نادي سموحة يكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى النادي الأهلي

فرج عامر: نواجه ظلما كبيرا.. ونادي سموحة "إداس عليه"

بدء سدادها 4 سبتمبر ويمكن تقسيطها.. مصروفات المدارس المصرية اليابانية

ميلان يُعلن تعاقده مع ميسياس جونيور لاعب كروتوني.. رسميا

الزمالك ينفي سرقة درع الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

أخوها وابن عمها.. تطورات جديدة في واقعة مقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

المزيد

ساحة رأي

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

د.فتحي حسين يكتب: سنة بيضا عليك يا زمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ