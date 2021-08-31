اكتشاف مواهب قرية حاجر مشطا بقافلة سوهاج الثقافية

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة للوصول إلى القرى المحرومة ثقافيا، نظم فرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى عرس فني وثقافي بقرية حاجر مشطا بطهطا، حيث أقيمت قافلة ثقافية لإكتشاف المواهب من خلال القصر، بحضور رجال الدين وبعض القيادات الثقافية، بدأت بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم للطالب عبد الحميد عمران، إلى جانب تقديم عدد من المواهب فقرات تنوعت ما بين إنشاد ديني وغناء وعزف، بالإضافة للإستماع إلى مقطوعات موسيقية، وأغنية يا حبيبتي يا مصر، وفقرة الغناء الجماعي لاغنية طلع البدر علينا، كما تم تنفيذ ورشة للفنون التشكيلية للموهوبيين وفي الختام تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين.