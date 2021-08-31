وئام عثمان: الحكومة تتابع بشكل مستمر تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

قالت الدكتورة وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بور سعيد، إن الحكومة تتابع بشكل مستمر تنفيذ المشروعات لـ مبادرة حياة كريمة بـ قري الريف المصري.



وأضافت عثمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة " اكسترا نيوز" تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن ما يتم فى مبادرة حياة كريمة، هو بداية للجمهورية الجديدة.



ولفتت إلى أن مبادرة حياة كريمة تقدم كل شيء لـ المواطنين، فالمبادرة تقدم خدمات خاصة وعامة، فهي تقدم مشروعات لـ المواطنين، و تبنى لهم مساكن آمنة، وكذلك تقوم ببناء مدارس و مستشفيات.



وأشارت إلى أن المبادرة حولت الفقير من محتاج لـ مالك للشيء، وهذا أمر هام للغاية.



وكشفت أن المبادرة تمكن الشباب المؤهل، وأعادت الثقة فى المجتمع المدني، وجعلته يعمل معها فى تقديم الأعمال للمواطنين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواقع المستهدفة فى مختلف القطاعات، مشدداً على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة.

وقدم وزير الإسكان عرضاً حول الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يتم إقامتها على مستوى المراكز الـ 25 المستهدف تطويرها من خلال وزارة الإسكان فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث أشار إلى موقف تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين على مستوى الوحدات المحلية "178 وحدة محلية".

وأوضح أنه تم إعداد مخططات لمواقع مجمعات الخدمات بـ 158 وحدة محلية بها قطع أراض تفى بمتطلبات الإنشاء، وتمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير باقى قطع الأراضى، كما أنه جار التنفيذ فى 141 مجمع خدمات، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الحفر والاحلال والاساسات، وكذا الهياكل الخرسانية للمبنى، فضلاً عن استمرار أعمال الدراسات الاستشارية والجسات لباقى المواقع والتى يبلغ عددها 17 موقعاً.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع صوراً لعدد من مجمعات خدمات المواطنين التى تمت إقامتها فى عدد من القري المستهدفة ومنها، قرية الغريب، بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، وقرية توماس وعافية، بمركز اسنا، بمحافظة الاقصر، وقرية تل بنى عمران، بمركز دير مواس، بمحافظة المنيا.

وتطرق الدكتور عاصم الجزار إلى موقف تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والملاعب على مستوى القرى والمراكز المستهدفة، موضحاً أن إجمالى عدد تلك المراكز وصل إلى 551 مركزاً ما بين إنشاء جديد، وإحلال وتجديد، وتطوير ورفع كفاءة، وذلك بعد زيادتها بواقع 102 مركز، عما كان مقررا.

ولفت إلى أن جار العمل فى 156 مشروعاً منها فى محافظات الغربية، والمنيا، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، واستكمال الأعمال الاستشارية والجسات وإعداد المقايسات لباقى المواقع، موضحاً أن مكونات المشروعات التى تم تنفيذها فى هذا الإطار تتضمن تنفيذ 2 ملعب رياضى، ومنطقة ألعاب للأطفال، وكافيتريا مفتوحة، ومبنى للأنشطة الرياضية، كما يضم المشروع حضانة، ومكتبة، وصالة ألعاب، وصالات أنشطة.



