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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فرج عامر عن صورة ميدو والخطيب: قبل رأسه وطلب يتصور قائلًا «ممكن أتصور معاك يا أسطورة»|فيديو

الخطيب وميدو
الخطيب وميدو

علق فرج عامر ، رئيس نادي سموحة، على صورة «شلة الغردقة» حيث  تجمعه مع حسن حمدي وحسن مصطفى ومحمود الخطيب في الغردقة، موضحا أنه لقاء تلقائي وليدة الصدفة غير مرتب له مع ناس شيك وراقية.

وقال «فرج عامر» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن حسن مصطفى أهم شخصية مصرية وعربية في الرياضة؛ حيث إنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد 6 مرات منها 3 بالتزكية ويعتبره مثله الأعلى.

وأشار «فرج عامر»، رئيس نادي سموحة، إلى أن حسن حمدي أستاذ الأساتذة وصاحب طفرة في الأهلي والأهرام وراجل منضبط وأحسن رئيس نادٍ في التاريخ.

وأكد «فرج عامر» ، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أسطورة وقليل الكلام ومرموق وناجح وطموح وحريص جدًا ومحب لبلده.

وواصل فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حديثه عن رفاقه في رحلة الغردقة، موضحًا أن الكابتن محمود الخطيب مغرم بالصيد، بينما حسن مصطفى صاحب آفشات.

واختتم فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن أحمد حسام ميدو شاب لطيف ولديه منطق، حيث إنه قبل رأس الخطيب وطلب منه التقاط صورة معه قائلا «ممكن أتصور معاك يا أسطورة»، ليوجه عامر الحديث للكابتن حسن حمدى: هو ميدو قريبك عشان يحط إيده على كتفك.

من ناحية أخرى، كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رد الخطيب على طلبه بعد صفقة حسام حسن، موضحاً أنه جلس مع الكابتن محمود الخطيب وأنهيا اتفاق حسام حسن، وبعدها طلب من بيبو التقاط صورة ولكن الأخير رد «بلاش يا عم الحركات بتاعتك دي»، حيث إنه تم الاتفاق أن يكون الإعلان من جانب الأهلي.

وقال، إن الإعلان عن الصفقات يكون بعد انتهائها حتى لا تفشل.

وأكد أن نادي سموحة لا يقدر على  استعارة  طاهر أو كهربا من النادي الأهلي، موضحا أن هذين اللاعبين يحصلان على مقابل كبير على سموحة؛ لأنهم لاعبون كبار والنادي لا يستطيع تحمل نفقاتهم، معلقا «أجورهم مثل نادي سموحة كله».

وأردف فرج عامر ، رئيس نادي سموحة ، أنه سوف نحصل على لاعب مفاجأة من النادي الأهلي، يكون في مركز الفريق يحتاج إليه، وفي نفس الوقت يكون لدى الأهلى بديل واثنين له ويريد له المشاركة في الدوري.

رئيس نادي سموحة شلة الغردقة لإعلامي أحمد موسى على مسئوليتي

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