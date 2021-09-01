في ذكرى ميلاد مؤسس رولز رويس جوست تجوب شوارع لندن للاحتفال

تحتفل رولز رويس البريطانية المصنعة للسيارات الفاخرة بذكري ميلاد شارلز ستيوارت رولز، الشريك المؤسس للشركة الـ 144 ، والتي اكدت الشركة انها ستقيم احتفالية خاصة بهذا الرجل ، من خلال أطلق سيارة رولز رويس جوست في رحلة إلى لندن لزيارة بعض المواقع المرتبطة بحياته .

وقال بهذه المناسبة تورستن مولر أوتفوس، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس موتور كارز "إن جرأته وخوفه وحبه للمغامرة واستعداده لتخطي الحدود ما زالت تلهمنا نحن ومنتجاتنا. للاحتفال بهذه المناسبة، التي تعني الكثير لشركتنا، قمنا بزيارة أماكن مهمة من قصة رولز مع سيارة جوست ذات التقنية والأداء والحرفية، لتجسيد كل ما يمثله هذا الرجل الرائع خلال حياته ومهنته غير العادية ".

وبدأ الاحتفال في 35 شارع هيل، مايفير، في لندن ، وهى اول محطات السيارة رولز رويس جوست ، حيث ولد تشارلز ستيوارت رولز في 27 أغسطس 1877. الابن الثالث للورد والسيدة لانجاتوك، ولد في حياة متميزة وتلقى أرقى تعليم. على النقيض من ذلك، لم يكن شريكه، هنري رويس، في سن العاشرة فقط بدأ العمل كصبي توصيل برقية. كان يعمل في مكتب بريد مايفير.

ثم المحطة الثانية ، التى توقفت بها السيارة رولز رويس جوست عند 119 بيكاديللي، والتي كانت موطنًا لنادي الطيران الملكي حتى عام 1961. شارك في تأسيسه رولز في عام 1901، وهنا بدأ مسيرته في الطيران بالمنطاد. في حياته، طار أكثر من 170 مرة وحصل على ميدالية جوردون بينيت الذهبية في عام 1903 لأطول وقت مستدام عالياً في منطاد الهواء الساخن.

بحلول عام 1910، كان في رحلة جوية وحصل فيها رولز على ثاني رخصة طيران تم منحها على الاطلاق في إنجلترا. في وقت لاحق من نفس العام، أصبح أول رجل إنجليزي يطير عبر القناة الإنجليزية بالطائرة وأول شخص يطير من إنجلترا إلى فرنسا ويعود مرة أخرى بدون توقف.

شارك رولز أيضًا في تأسيس نادي السيارات الملكي (RAC) في عام 1877، وهي محطة جوست التالية ، بفضل هذا النادي التقى أخيرًا بشريكه في العمل هنري رويس في مايو 1904.

أخيرًا، توقفت جوست في 14-15 شارع كوندويت، والتي كانت مقر ويست إند لشركة رولز رويس لمعظم القرن العشرين. من عام 1905 حتى وفاته المفاجئة في حادث طائرة في عام 1910، كان مكتب رولز في هذا الموقع، والذي تم تكريمه بلوحة التراث الإنجليزي الأزرق في عام 2010.