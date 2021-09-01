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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة بني سويف: تخصيص 3 مراكز لمنح شهادات لقاح كورونا للسفر للخارج

صدى البلد

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق ، وكيل وزارة الصحة ببني سويف إن المديرية خصصت 3 مراكز  على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة "QR code"، وهي"مركز طبي الغمراوي بمدينة بني سويف، المركز الطبي في ببا ، المركز الطبي  بالفشن"  ، مؤكدا أنه يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح. 

 

وأضاف "يوسف "في تصريحه "لصدي البلد" بالنسبة للأوراق المطلوبة ، على المواطن أن يتقدم فقط بجواز سفره لأحد المراكز الطبية المخصصة،التي تعمل من الــ 9 صباحا حتى  9 مساء ،مشيرا إلى أنه يتم تحصيل رسوم قيمتها 100 جنيه من المواطن مصري الجنسية ، وما يعادل 10 دولارات من المواطن الأجنبي. 

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وتابع "يوسف" أن  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  يتابع سير منظومة العمل بمراكز التطعيم  على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة للمواطنين الراغبين في العودة للعمل بالخارج  أو السفر لأي غرض، لاسيما أن بعض الدول تلزم القادمين إليها بالحصول على اللقاح، موجهًا بتوفير كافة التسهيلات اللازمة وإعلام المواطنين " الذين حصلوا على الجرعات المقررة من لقاح كورونا "  بالإجراءات المطلوبة للحصول على شهادة التطعيم الموثقة. 

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن جميع أجهزة المحافظة تبذل جهودًا كبيرة منذ اليوم الأول لظهور الجائحة ، وقبل ظهور أي حالات إصابات بالمحافظة ، ودائمًا ما تكون التوجيهات والتعليمات الاستباقية للدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف ، متطابقة بنسب كبيرة مع ما تعلنه الحكومة بعدها بأيام ، إضافة إلى متابعته اللحظية لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول اثناء العمل بتنفيذ وتطبيق اجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس بقرى ومدن مراكز المحافظة.

 

وأضاف "يوسف " تم توجيه فرق متنقلة من المديرية، لتطعيم العاملين بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية بدائرة المحافظة،حيث تم التنسيق والتواصل مع الجهات والمصالح الحكومية لإرسال بيانات العاملين بها على نسختين (ورقي+ملف إكسل) تشمل: الاسم،الرقم القومي،رقم الطلب على الموقع الإليكتروني الخاص بتسجيل الحصول على اللقاح)، مضيفاً أنه تم إرسال فريق متنقل لكل جهة حكومية لتطعيم العاملين بها، التأكيد على إحضار اصل بطاقة الرقم القومي للعاملين أثناء التطعيم وتلقى اللقاح. 

 

 

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