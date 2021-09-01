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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعثر انتقال مصطفى محمد لـ بوردو الفرنسي

صدى البلد

تعثرت صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك المعار لنادي جالاتا سراي التركي، إلى نادي بوردو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الحالية؛ بسبب عدم تفعيل النادي التركي لبند شراء اللاعب من القلعة البيضاء.


وكان مصطفى محمد سافر إلى فرنسا وخضع للكشف الطبي في بوردو، قبل أن تتعثر الصفقة؛ بسبب عدم حسم جالاتا سراي لتفعيل بند شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار، وفقا لعقد إعارة اللاعب.


ومن جهته أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن نادى جالاتا سراى أخطر إدارة الأبيض بتفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد بشكل نهائي، ولا يوجد ما يمنعه من بيع اللاعب لأى ناد آخر.


وقال عمرو أدهم في تصريحات تليفزيونية "تلقينا اتصالا من نادى جالاتا سراى لتفعيل بند الشراء فى عقد مصطفى محمد، وطلبنا مخاطبات رسمية تؤكد العملية وحتى الساعة الثامنة لم يرسل أي شيء".


وأضاف عضو الزمالك: "تلقينا اتصالات من جالاتا سراى لتفعيل بند شراء مصطفى محمد ولكن لم يتم إخطارنا رسميا، ويحق للنادي التركي تفعيل بند شراء مصطفى محمد عن طريق نظام Tms".


وتابع عمرو أدهم: "جالاتا سراى يستطيع تغيير صفة مصطفى محد من الإعارة للشراء على نظام Tms، ويستطيع أن يفعل البند ويمكنه سداد المقابل في أي وقت حتى 1 يوليو المقبل، وليس الآن، لأنه سدد قيمة الإعارة والتي تمتد لنهاية شهر يونيو 2022، ومطالب بسداد 4 ملايين دولار بعد انتهاء الإعارة وليس الآن".

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