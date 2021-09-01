لص يستغل الكتاب المقدس في تنفيذ جرائم السرقة.. تفاصيل مروعة

يبدع اللصوص في الطريقة التي يسلبون بها الأموال أو الأشياء القيمة دون أن يلفتوا الأنظار إليهم، فقد تنكر لص في ملابس كاهن وحمل في يديه الكتاب المقدس (الإنجيل) حتى يتمكن من سرقة عملاء أحد المطاعم.

ولم يعلم اللص أن كاميرا المراقبة فضحت أمره، حيث التقطته وهو مرتديًا لملابس قسيس مزيفة، ويستخدم الكتاب المقدس؛ لسرقة هاتف محمول، من سائح في منتجع شاطئ مكسيكي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يمكن رؤية المشتبه به المسن في مقطع الفيديو الصادم وهو يقترب من طاولة بالمطعم في منتجع بلايا ديل كارمن، ويدخل في نقاش مع سيدة وابنها، ثم وضع كتابه المقدس على هاتف المرأة المحمول ثم التقط الكتاب المقدس بينما كان ممسكًا بالجهاز المحمول أسفل الكتاب المقدس.

بعد لحظات دعا نجل المرأة النادل لإحضار فاتورتهما، وتظهر كاميرا فيديو المراقبة لاحقًا أنها تبحث في حقيبة يدها للتحقق مما إذا كان هاتفها المحمول بالداخل بعد أن لاحظت أنه لم يعد فوق الطاولة ثم أشارت إلى ابنها أن هاتفها المحمول مفقود.

وشوهد الكاهن المزيف وهو يقف بالقرب من عامود بجانب طاولة حيث كان شريكه جالسًا ، وتم تصويره وهو يمرر الهاتف عبر الطاولة لإخراجها من يديه في حالة مواجهته من قبل ضحاياه، ورفع هذا شريكه الجهاز بسرعة وخرج من المطعم.

في النهاية اتصل الابن بمدير مطعم ليشتكي من أن هاتف والدته مفقود، امتثل اللص لطلب المدير عن إمكانية فحص حقيبته، بعد مراجعة متعلقاته ، برأه المدير وسمح له بالمغادرة، ولكن بعد مشاهدة كاميرا المراقبة بدأت الشرطة في البحث عنهما.