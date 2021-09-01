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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية الجندي تكشف عن صور نادرة لكواليس تصوير "مهمة في تل أبيب"

نادية الجندي
نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة قديمة لها، مع المخرج الراحل نادر جلال، من كواليس فيلم مهمة في تل أبيب، عبر حسابها بتطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 
وعلقت نادية الجندي على الصورة "#آمال في #مهمة_في_تل_ابيب  #نادية_الجندي  #كمال_الشناوي #سعيد_عبدالغني #محمد_مختار  #يوسف_فوزي  #كنعان_وصفي تأليف #بشير_الديك إنتاج #محمد_مختار إخراج #نادر_جلال #صور_فوتوغرافية تنشر لأول مرة من الفيلم".


وشاركت نادية في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

 
"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون

 

نادية الجندي صورة قديمة كواليس تصوير مهمة في تل ابيب المخرج الراحل

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