محمد علي رزق: عملت كوارث وأنا صغير بسبب حبي للتمثيل

كشف الفنان محمد علي رزق، كواليس وتفاصيل بداية مشواره الفني، ودخوله مجال التمثيل.



وقال محمد علي رزق، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "دي إم سي"،: "أنا بشتغل في مجال التمثيل منذ أن كنت طالبا في الثانوية العامة".



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وأضاف محمد علي رزق: "في طفولتي كنت احب الافلام والمسلسلات وكنت بقلد مشاهد الافلام في الواقع، وكنت بطلع على السرير وأمسك النجفة وعملت كوارث وانا صغير بسبب حبي للافلام وتقليد المشاهد".

وتابع محمد علي رزق:" في المرحلة الثانوية جالي دور في مسلسل المغامرون، وبدايتي الحقيقية في التمثيل كانت في مسرحية قهوة سادة مع مجموعة من الفنانين".

